В Новокузнецке воры оставили без интернета семь домов

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-23T12:47:59+03:00

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Два жителя Новокузнецка оставили без интернета семь домов. Мужчины похищали кабель с чердаков.

Сообщения о похищениях интернет-кабеля с чердаков жилых домов стали поступать в полицию Новокузнецка с января этого года. В каждом случае воры забирали от 500 до 700 метров кабеля. Стоимость ущерба составила 20 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали похитителей в момент очередной кражи. Задержанными оказались ранее судимые местные жители 31 и 33 лет.

- Они трудились разнорабочими в управляющей компании, которая обслуживала дома, где были совершены кражи. Кабель подельники обжигали и сдавали в пункты приема лома цветных металлов, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Уголовное дело в отношении похитителей интернет-кабеля направлено в суд. Фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU