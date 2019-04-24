2019-04-24T03:15:53+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса случайно убил своего начальника

Погибший попал в комбайн
Кирилл ЧАЩИН
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Фермер упал в работающий комбайн. Фото: pkf-agromash.ruФермер упал в работающий комбайн. Фото: pkf-agromash.ru
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В Топкинском районе тракторист случайно убил своего начальника. Погибшему отрезало ноги комбайном.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, 32-летний мужчина управлял трактором с картофелеуборочным комбайном. Он заметил, что 59-летний фермер поднялся на корпус комбайна, однако не остановил работу и продолжил движение. В результате мужчина сорвался и оказался зажатым между механизмами комбайна. Ему отрезало ноги.

– Очевидцы произошедшего незамедлительно доставили пострадавшего в больницу, однако спасти его не удалось, – отметили следователи.

В отношение тракториста было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он работал у погибшего фермера без трудового договора. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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