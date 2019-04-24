В Кузбассе в пустующем здании откроют детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-24T07:33:16+03:00

Она примет первых посетителей в конце года

Изменить размер текста: A A

В Березовском появится новая детская поликлиника. Медучреждение откроется в пустующем здании бывшей школы.

Как рассказал главный врач Березовской городской больницы Анатолий Егоров, сейчас детская поликлиника располагается на первом этаже жилого дома. При этом в помещениях давно не проводился ремонт, да и сами площади маленькие.

- В этом году заканчиваем ремонт трехэтажного здания, это здание бывшей школы, которая перестала функционировать, оснащаем его современным оборудованием и к концу года готовимся к открытию, - цитирует главврача ТАСС.

Новая поликлиника разместится на площади около двух тысяч квадратных метров: здесь будут кабинеты профилактического и диагностического приемов врачей-педиатров и узких специалистов.

Ремонт пустующего здания осуществляется на средства, выделенные из областного бюджета. Сейчас, по данным Егорова, освоено 16 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU