2019-04-24T07:33:16+03:00
Общество

В Кузбассе в пустующем здании откроют детскую поликлинику

Она примет первых посетителей в конце года
Екатерина БОРМОТОВА
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Поликлинику планируют открыть к концу годаПоликлинику планируют открыть к концу годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Березовском появится новая детская поликлиника. Медучреждение откроется в пустующем здании бывшей школы.

Как рассказал главный врач Березовской городской больницы Анатолий Егоров, сейчас детская поликлиника располагается на первом этаже жилого дома. При этом в помещениях давно не проводился ремонт, да и сами площади маленькие.

- В этом году заканчиваем ремонт трехэтажного здания, это здание бывшей школы, которая перестала функционировать, оснащаем его современным оборудованием и к концу года готовимся к открытию, - цитирует главврача ТАСС.

Новая поликлиника разместится на площади около двух тысяч квадратных метров: здесь будут кабинеты профилактического и диагностического приемов врачей-педиатров и узких специалистов.

Ремонт пустующего здания осуществляется на средства, выделенные из областного бюджета. Сейчас, по данным Егорова, освоено 16 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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