В Кузбассе в пустующем здании откроют детскую поликлинику
В Березовском появится новая детская поликлиника. Медучреждение откроется в пустующем здании бывшей школы.
Как рассказал главный врач Березовской городской больницы Анатолий Егоров, сейчас детская поликлиника располагается на первом этаже жилого дома. При этом в помещениях давно не проводился ремонт, да и сами площади маленькие.
- В этом году заканчиваем ремонт трехэтажного здания, это здание бывшей школы, которая перестала функционировать, оснащаем его современным оборудованием и к концу года готовимся к открытию, - цитирует главврача ТАСС.
Новая поликлиника разместится на площади около двух тысяч квадратных метров: здесь будут кабинеты профилактического и диагностического приемов врачей-педиатров и узких специалистов.
Ремонт пустующего здания осуществляется на средства, выделенные из областного бюджета. Сейчас, по данным Егорова, освоено 16 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU