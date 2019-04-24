Женщина сбила восьмилетнего мальчика на «зебре» в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-24T10:16:18+03:00

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В Кировском районе Кемерова женщина на автомобиле Honda Jazz сбила восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Школьника доставили в больницу с серьезными травмами.

ДТП произошло около 16.20 23 апреля.

- Водитель, двигаясь по улице Григорьева, в районе дома № 7 не предоставила преимущества в движении несовершеннолетнему пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате восьмилетний ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу, где у него диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица, - сообщили в ГИБДД Кемерова.

В ведомстве отметили, что за рулем находилась женщина, которая имеет большой стаж управления автомобилем. Однако это не помешало ей совершить одно из самых распространенных нарушений - не предоставить преимущество пешеходу. За это нарушение с начала года к ответственности привлекли больше пяти тысяч водителей города.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание автомобилистов на необходимость снижения скорости при подъезде к пешеходным переходам.

ИСТОЧНИК KP.RU