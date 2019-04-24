В Новокузнецке пропал пенсионер с золотыми зубами
Сотрудники полиции разыскивают пропавшего Геннадия Анохина. 71-летний пенсионер ушел из дома 1 апреля, и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.
Родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают Геннадия Анохина 1948 года рождения. Мужчина ушел из дома 1 апреля в неизвестном направлении, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы седые прямые, короткие, имеются лобные залысины.
В день исчезновения был одет в фуражку кожаную черного цвета, куртку удлиненную на синтепоне с капюшоном коричневого цвета, рубашку темного цвета, брюки серые, туфли серые.
Особые приметы: имеются 2 верхних и 2 нижних зуба с коронками из желтого металла.
Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам в Новокузнецке: 8 (384-3) 74-14-93, 8 (384-3) 57-45-98, 02 (102 - с мобильного) или обратиться по адресу: проспект Энтузиастов, 1а, кабинет 231. Анонимность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU