В Новокузнецке легковушка вылетела с дороги и врезалась в деревья
Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось утром в Новокузнецке. Здесь на Ильинском шоссе, неподалеку от поворота на поселок Металлург, столкнулись два автомобиля.
ДТП в Новокузнецке: легковушка врезалась в дерево..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Александра Романова.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра. Два автомобиля столкнулись неподалеку от поворота на поселок Металлург. После сильного удара один из автомобилей выбросило с проезжей части на склон у дороги. Там легковушка врезалась в дерево, и от сильного удара оно сломалось. Второй автомобиль остался на дороге, при этом он также пострадал при столкновении.
По словам очевидцев, участники ДТП в обоих автомобилях остались живы. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU