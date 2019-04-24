СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-24T11:21:21+03:00

В Новокузнецке легковушка вылетела с дороги и врезалась в деревья. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка", Александра Романова.

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Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось утром в Новокузнецке. Здесь на Ильинском шоссе, неподалеку от поворота на поселок Металлург, столкнулись два автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704996" frameborder="0"></iframe> ДТП в Новокузнецке: легковушка врезалась в дерево..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Александра Романова.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра. Два автомобиля столкнулись неподалеку от поворота на поселок Металлург. После сильного удара один из автомобилей выбросило с проезжей части на склон у дороги. Там легковушка врезалась в дерево, и от сильного удара оно сломалось. Второй автомобиль остался на дороге, при этом он также пострадал при столкновении.

По словам очевидцев, участники ДТП в обоих автомобилях остались живы. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU