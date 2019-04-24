В Кузбассе создали правительство

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-24T11:35:28+03:00

Теперь управлять Кузбассом будет правительство Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Кузбасские депутаты переименовали администрацию Кемеровской области в правительство. Такой закон предложил Сергей Цивилев.

В среду, 24 апреля, на очередной сессии депутаты областного Совета приняли закон «О внесении поправок в Устав Кемеровской области - Кузбасса». Документ устанавливает наименование «правительство» вместо «коллегия администрации Кемеровской области».

Кроме того, закон приравнивает названия «Кемеровская область - Кузбасс» и «Кузбасс» в наименованиях государственных должностей и органов государственной власти.

- Наименование «администрация Кемеровской области» заменяется обобщенной формулировкой «исполнительный орган государственной власти Кемеровской области общей компетенции», что предоставит возможность вариативного использования наименования указанного органа власти на уровне законов Кемеровской области и подзаконных актов, - отметили в СНДКО.

Смену названия главного органа власти поддержали все фракции областного Совета. Перед этим проект закона обсудили общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU