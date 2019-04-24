В Кузбассе создали правительство
Кузбасские депутаты переименовали администрацию Кемеровской области в правительство. Такой закон предложил Сергей Цивилев.
В среду, 24 апреля, на очередной сессии депутаты областного Совета приняли закон «О внесении поправок в Устав Кемеровской области - Кузбасса». Документ устанавливает наименование «правительство» вместо «коллегия администрации Кемеровской области».
Кроме того, закон приравнивает названия «Кемеровская область - Кузбасс» и «Кузбасс» в наименованиях государственных должностей и органов государственной власти.
- Наименование «администрация Кемеровской области» заменяется обобщенной формулировкой «исполнительный орган государственной власти Кемеровской области общей компетенции», что предоставит возможность вариативного использования наименования указанного органа власти на уровне законов Кемеровской области и подзаконных актов, - отметили в СНДКО.
Смену названия главного органа власти поддержали все фракции областного Совета. Перед этим проект закона обсудили общественники.
ИСТОЧНИК KP.RU