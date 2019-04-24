СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-24T11:44:39+03:00

Пенсионерка с тростью пропала в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Сотрудники полиции города Юрги разыскивают 80-летнюю Капиталину Ничкову. Пенсионерка пропала 12 апреля текущего года, и с тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Капитолина Ивановна Ничкова (1939 года рождения) ушла из дома в Юрге 12 апреля нынешнего года. С тех пор о ее местонахождении и судьбе ничего не известно, на связь женщина не выходила.

Приметы: на вид около 80 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, прямые седые волосы, глаза серые.

В день исчезновения была одета в куртку демисезонную бордового цвета, серые брюки, шапку вязаную в виде берета светлого цвета.

При себе имела черную женскую сумку, паспорт и пенсионное удостоверение на свое имя.

Особые приметы: ходит медленно с тростью, носит очки.

Граждан апреля 2019 года сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Юрге: 8-(38451)-7-79-16, 8-(38451)-6-66-21 либо «02» (102 – с мобильного). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU