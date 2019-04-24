2019-04-24T13:55:43+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса насмерть забила женщину

Вместе со знакомыми она спрятала тело
Кирилл ЧАЩИН
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Женщина забила обидчицу подругиЖенщина забила обидчицу подруги
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В Прокопьевске 28-летняя местная жительница до смерти забила женщину. Погибшая устроила скандал с ее подругой.

В январе этого года обвиняемая выпивала вместе с двумя подругами и ранее судимым мужчиной. Во время застолья к ним пришла 50-летняя женщина, которая устроила скандал с хозяйкой дома.

– Гостья решила заступиться за подругу, она стала избивать женщину руками и ногами. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

После этого обвиняемая предложила спрятать тело. Все вместе они отнесли тело в сарай, а через пару дней на санках отвезли его в заброшенный дом.

Родные погибшей обратились к правоохранителям, заметив ее исчезновение. Во время осмотра заброшенных домов поисковики нашли тело. Вскоре следователи установили и задержали подозреваемых. В отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ее знакомым грозит наказание за укрывательство преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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