2019-04-25T04:05:01+03:00
Общество

Нас становится меньше: Кузбасс вошел в число 25 демографически неблагополучных российских регионов

Кузбасс занял 60 место из 85 субъектов России
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы стали все чаще уезжать из региона, а уровень рождаемости снизился. ФОТО: архив КП.Кузбассовцы стали все чаще уезжать из региона, а уровень рождаемости снизился. ФОТО: архив КП.Фото: Максим КИСЕЛЕВ
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Кузбассовцев становится все меньше. Согласно демографическому рейтингу, регион занял 60-е из 85 возможных мест. При этом в регионе отмечается естественная и миграционная убыль населения.

Кузбасс оказался в числе 25 демографически неблагополучных российских регионов – об этом гласят данные рейтинга, который составил «РИА-Новости».

Так, на 1 января 2019 года в Кузбассе проживало 2674,26 тысячи человек. Естественная убыль населения за три прошедших года, с 2016 по 2018, составила 27,7 тысячи человек. При этом все больше кузбассовцев покидают регион и все меньше желающих приехать в Кемеровскую область. Миграционная же убыль достигла 15,16 тысячи человек. К слову, в первом квартале 2019 года родилось лишь 5,932 тысячи человек, а умерло 10,272 тысячи человек.

Антилидерами рейтинга стали Еврейская автономная области, Магаданская, Тамбовская, Курганская области и республика Коми. А вот самыми демографически благоприятными оказались Севастополь и Республика Ингушетия. Ленинградская области на пятой строке рейтинга, а Московская – на шестом. При этом сама столица России расположилась на 12 строке рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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