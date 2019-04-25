2019-04-25T05:55:50+03:00
Общество

Для иностранных абитуриентов в Кузбассе будет работать летняя школа

Старт летней школы запланирован на 15 июля
Екатерина РОМАНОВА
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Для иностранных абитуриентов в Кузбассе будет работать летняя школа. ФОТО: пресс-служба администрации Кемеровской области.Для иностранных абитуриентов в Кузбассе будет работать летняя школа. ФОТО: пресс-служба администрации Кемеровской области.
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Совсем скоро КемГУ запустит летнюю школу для иностранных абитуриентов. Здесь студенты смогут пройти адаптацию, познакомиться со студенческими объединениями и пройти спецкурсы.

Для того чтобы студенты, прибывшие учиться в кузбасских вузах из-за рубежа, чувствовали себя свободно в новой стране, КемГУ запускает летнюю школу. Иностранные абитуриенты сдадут вступительные экзамены и станут слушателями специальных курсов. Им предстоит познакомиться с историей России и Сибири, студенческими объединениями и традициями вузов, пройти адаптацию и социализацию. А потом они приступят к учебе.

- В КемГУ вопросами социокультурной адаптации иностранцев занимается Центр межкультурных коммуникаций. Специалисты прошли школу сопровождения иностранцев, - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области. - Также в вузе ежегодно проводятся творческий фестиваль «Многонациональный Кузбасс» и спортивно-культурный фестиваль Kemsu Open.

ИСТОЧНИК KP.RU

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