СЕГОДНЯ 05:04 2019-04-25T05:55:50+03:00

Для иностранных абитуриентов в Кузбассе будет работать летняя школа. ФОТО: пресс-служба администрации Кемеровской области.

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Совсем скоро КемГУ запустит летнюю школу для иностранных абитуриентов. Здесь студенты смогут пройти адаптацию, познакомиться со студенческими объединениями и пройти спецкурсы.

Для того чтобы студенты, прибывшие учиться в кузбасских вузах из-за рубежа, чувствовали себя свободно в новой стране, КемГУ запускает летнюю школу. Иностранные абитуриенты сдадут вступительные экзамены и станут слушателями специальных курсов. Им предстоит познакомиться с историей России и Сибири, студенческими объединениями и традициями вузов, пройти адаптацию и социализацию. А потом они приступят к учебе.

- В КемГУ вопросами социокультурной адаптации иностранцев занимается Центр межкультурных коммуникаций. Специалисты прошли школу сопровождения иностранцев, - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области. - Также в вузе ежегодно проводятся творческий фестиваль «Многонациональный Кузбасс» и спортивно-культурный фестиваль Kemsu Open.

ИСТОЧНИК KP.RU