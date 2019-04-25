Кузбасс попал в конец демографического рейтинга регионов

СЕГОДНЯ 06:31 2019-04-25T06:31:36+03:00

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Кузбасс занял 60-е место в демографическом рейтинге регионов России. За последние два года количество населения уменьшается из-за миграции и высокой смертности.

По данным исследования агентства РИА Рейтинг, за 2016-2018 годы население Кузбасса сократилось на 1,59 процента. Естественная убыль составила 27 700 человек, а миграционные потери – 15 160 человек. В январе 2019 года в Кемеровской области были зарегистрированы 2 674 260 жителей.

На последнем месте в рейтинге оказались Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72 процента. В Магаданской области количество жителей уменьшилось на 3,53 процента, в Тамбовской области — 3,27 процента. В аутсайдерах также Курганская область и республика Коми.

Из 85 регионов страны лишь 25 могут похвастаться ростам населения. В Лидерах Севастополь, где прирост за три года составил 6,46 процента, Ингушетия (рост 5,2 процента) и Чечня (рост на 4,5). В целом население России увеличивается. Это происходит за счет мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU