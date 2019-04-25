В Кузбассе сняли на видео трех лосей
В Кузбассе автомобилисты заметили на дороге трех лосей. Очевидцы сняли животных на видео.
В четверг днем, 25 апреля, в соцсети появились кадры с автомобильной дороги Кемерово - Юрга. По словам автора, действие происходило в 54 километрах от Юрги. На кадрах видно, как внушительных размеров лось переходит трассу. Увидев это, водитель автомобиля останавливается, пропуская еще двух лосей, которые шли за вожаком. Однако звери некоторое время стояли в нерешительности. Через полминуты один из лосей решается перебежать проезжую часть, а второй убегает в лес.
Как отметили пользователи соцсети, сейчас у лосей происходит сезонная миграция.
Лоси попали на видео в Кузбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU