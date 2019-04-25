Видео: В Кемерове четверо подростков издевались над мальчиком

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-25T10:43:23+03:00

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Жительница Кемерова сняла на видео, как четверо подростков издеваются над школьником. Пользователи соцсети обсуждают произошедшее.

«Сегодня в 12.30. В детском парке возле «Радуги» 4 парней на скамейке били подростка, он пытался уйти, но парни отправились за ним и продолжили над ним издеваться, после всего мальчик ушел! Снимали из окна напротив дома, рядом люди никто не отреагировал», – написал автор видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, как четверо подростков толкают и тянут за одежду мальчика, который на две головы их меньше. Многие пользователи соцсети раскритиковал очевидца, который не поспешил помочь ребенку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705251" frameborder="0"></iframe> Подростки издеваются над ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU