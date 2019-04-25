2019-04-25T10:43:23+03:00
Общество

Видео: В Кемерове четверо подростков издевались над мальчиком

Горожанка сняла происходящее из окна
Кирилл ЧАЩИН
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В соцсети появились кадры подростковой жестокости. Кадр: "ВКонтакте"В соцсети появились кадры подростковой жестокости. Кадр: "ВКонтакте"
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Жительница Кемерова сняла на видео, как четверо подростков издеваются над школьником. Пользователи соцсети обсуждают произошедшее.

«Сегодня в 12.30. В детском парке возле «Радуги» 4 парней на скамейке били подростка, он пытался уйти, но парни отправились за ним и продолжили над ним издеваться, после всего мальчик ушел! Снимали из окна напротив дома, рядом люди никто не отреагировал», – написал автор видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, как четверо подростков толкают и тянут за одежду мальчика, который на две головы их меньше. Многие пользователи соцсети раскритиковал очевидца, который не поспешил помочь ребенку.

Подростки издеваются над ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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