Видео: В Кемерове четверо подростков издевались над мальчиком
Жительница Кемерова сняла на видео, как четверо подростков издеваются над школьником. Пользователи соцсети обсуждают произошедшее.
«Сегодня в 12.30. В детском парке возле «Радуги» 4 парней на скамейке били подростка, он пытался уйти, но парни отправились за ним и продолжили над ним издеваться, после всего мальчик ушел! Снимали из окна напротив дома, рядом люди никто не отреагировал», – написал автор видео.
На опубликованных в сети кадрах видно, как четверо подростков толкают и тянут за одежду мальчика, который на две головы их меньше. Многие пользователи соцсети раскритиковал очевидца, который не поспешил помочь ребенку.
Подростки издеваются над ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU