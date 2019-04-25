2019-04-25T18:48:50+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчина случайно поджег себя

Горожанин едва не погиб
Кирилл ЧАЩИН
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В Междуреченске мужчина поджег сам себя. Он плеснул в огонь горючее и получил серьезные ожоги.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», житель Междуреченска едва не сгорел, пытаясь разжечь костер. По неосторожности мужчина плеснул в костер горючее вместо воды. Пламя тут же попало на одежду. В результате инцидента кузбассовец попал городскую больницу с ожогами второй и третьем степени обоих рук, бедер и голеней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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