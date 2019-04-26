2019-04-26T05:18:21+03:00
Общество

Российские звезды выступят на площади Советов в Кемерове

Концерт пройдет 11 мая
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Большой концерт пройдет 11 мая в КемеровеБольшой концерт пройдет 11 мая в КемеровеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Концерт «Песни Победы» с участием звезд российской эстрады пройдет на площади Советов в Кемерове. Перед горожанами выступят Тамара Гвердцители, Зара, группа «А-Студио», Денис Майданов и Олег Газманов.

- Я пригласил лучших артистов исполнить песни, посвященные Великой Отечественной войне. Эти песни помогали в самый тяжелый период нашей истории. С этими песнями наши деды и прадеды, отцы вставали и шли на танки и победили. Эти песни обладают колоссальной энергией. Эта энергия поможет нам и сегодня. Приходите всей семьей. До встречи! - обратился к кемеровчанам Олег Газманов, организовавший концерт.

Вместе со столичными звездами песни Победы споют также кузбасские коллективы. Ведущим концерта станет Родион Газманов.

В Кемерове пройдет концерт «Песни победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победительницей конкурса «Миссис Кузбасс 2019» стала мама пятерых детей
9-летний ребенок пропал в Новокузнецке
В Кузбассе началась акция «Георгиевская лента»
В Кузбассе мужчина случайно поджег себя
В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке
Проезд на Радоницу и День Победы в Кузбассе будет бесплатным
Следователи рассказали, как нашли убийцу новокузнецкого подростка
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Новокузнецке
В Кемерове охранник магазина жестоко избил подростка
Когда отремонтируют дорогу на Лесную Поляну
В кемеровской антигейской пекарне нашли массу нарушений
Проектирование первых 40 километров дороги в обход Кемерова завершат в этом году
На кемеровском «Азоте» загорелся склад с химической продукцией
На ремонт и строительство котельных в Киселевске выделили 250 миллионов рублей
Видео: в Кемерове четверо подростков издевались над мальчиком
Когда отключат отопление в Кузбассе в 2019 году
На подготовку к зиме Кузбасс направит 5,7 миллиарда рублей
Кемеровские парки начали обрабатывать против клещей
В Кузбассе сняли на видео трех лосей
Стороны примирились: виновные в гибели девочки под колесами грейдера в Междуреченске заплатят штрафы
Жителя Кузбасса ждет штраф за ввоз коралла из Таиланда
В Кемерове изменят движение транспорта из-за боксеров
Сергей Цивилев рассказал, где будет столица Кузбасса
В сквер на месте «Зимней вишни» привезут сосны из Германии
Кузбасс попал в конец демографического рейтинга регионов
В Кемерове эвакуировали суд
Для иностранных абитуриентов в Кузбассе будет работать летняя школа
Нас становится меньше: Кузбасс вошел в число 25 демографически неблагополучных российских регионов