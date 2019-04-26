Российские звезды выступят на площади Советов в Кемерове
Концерт «Песни Победы» с участием звезд российской эстрады пройдет на площади Советов в Кемерове. Перед горожанами выступят Тамара Гвердцители, Зара, группа «А-Студио», Денис Майданов и Олег Газманов.
- Я пригласил лучших артистов исполнить песни, посвященные Великой Отечественной войне. Эти песни помогали в самый тяжелый период нашей истории. С этими песнями наши деды и прадеды, отцы вставали и шли на танки и победили. Эти песни обладают колоссальной энергией. Эта энергия поможет нам и сегодня. Приходите всей семьей. До встречи! - обратился к кемеровчанам Олег Газманов, организовавший концерт.
Вместе со столичными звездами песни Победы споют также кузбасские коллективы. Ведущим концерта станет Родион Газманов.
В Кемерове пройдет концерт «Песни победы».
ИСТОЧНИК KP.RU