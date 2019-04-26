Российские звезды выступят на площади Советов в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:00 2019-04-26T05:18:21+03:00

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Концерт «Песни Победы» с участием звезд российской эстрады пройдет на площади Советов в Кемерове. Перед горожанами выступят Тамара Гвердцители, Зара, группа «А-Студио», Денис Майданов и Олег Газманов.

- Я пригласил лучших артистов исполнить песни, посвященные Великой Отечественной войне. Эти песни помогали в самый тяжелый период нашей истории. С этими песнями наши деды и прадеды, отцы вставали и шли на танки и победили. Эти песни обладают колоссальной энергией. Эта энергия поможет нам и сегодня. Приходите всей семьей. До встречи! - обратился к кемеровчанам Олег Газманов, организовавший концерт.

Вместе со столичными звездами песни Победы споют также кузбасские коллективы. Ведущим концерта станет Родион Газманов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705455" frameborder="0"></iframe> В Кемерове пройдет концерт «Песни победы».

ИСТОЧНИК KP.RU