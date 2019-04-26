2019-04-26T05:33:46+03:00
Общество

Победительницей конкурса «Миссис Кузбасс 2019» стала мама пятерых детей

Обладательница короны живет в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
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Победительницей конкурса «Миссис Кузбасс 2019» стала мама пятерых детейПобедительницей конкурса «Миссис Кузбасс 2019» стала мама пятерых детейФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке выбрали самую красивую маму Кемеровской области. Обладательницей короны престижного конкурса и звания «Миссис Кузбасс» стала мама пятерых детей.

Финальный концерт конкурса состоялся на сцене новокузнецкого дворца «Алюминщик» вечером 25 апреля. 16 прекрасных женщин, прошедших строгий отбор, в течение месяца готовились к этому грандиозному событию. Они ежедневно посещали тренировки и репетиции, участвовали в фотосессиях, узнавали новое на многочисленных мастер-классах. Все участницы успешно совмещают материнство и социально активную жизнь, ведут собственный бизнес или являются отличными специалистами в своем деле.

Главная корона конкурса досталась новокузнечанке Любови Булатовой, маме пятерых детей. Обладательница гран-при – Наталья Шмидт, также новокузнечанка. Первой вице-мисс названа новокузнечанка Марина Филенко, второй – Юлия Мартынюк из Калтана, а третьей – кемеровчанка Ксения Полукарова.

Победительницей же голосования, которое проходило на нашем сайте, и обладательницей ленты «Миссис «Комсомольская правда» стала новокузнечанка Алина Савина

ИСТОЧНИК KP.RU

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