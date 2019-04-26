Кемеровчанка угнала из поликлиники детскую коляску

СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-26T07:45:40+03:00

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В Кемерове местная жительница похитила из поликлиники детскую коляску. Женщина была на приеме у врача вместе с детьми и, уходя, решила взять чужую вещь для личного пользования.

Инцидент произошел в одной из поликлиник Кировского района. В полицию обратился 32-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные похитили из холла поликлиники коляску его ребенка стоимостью 3000 рублей.

Полицейским мужчина пояснил, что оставил коляску в холле первого этажа и пошел с ребенком на прием к врачу. К моменту возвращения коляски на месте не оказалось. Как выяснили оперативники, к похищению оказалась причастна 30-летняя женщина, которая в тот день также была на приеме у врача вместе со своими детьми. Задержанная пояснила, что, уходя, похитила коляску для личного пользования, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU