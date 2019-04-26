Кемеровчан зовут за выгодными покупками в крупнейший мебельный гипермаркет

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-26T07:24:16+03:00

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Один из крупнейших мебельных гипермаркетов Кузбасса приглашает за покупками. Для вас 4000 квадратных метров мебели российских и зарубежных производителей, известных брендов и небольших местных кампаний.

Так, в недавно открывшемся салоне «АЛСО» проходит акция «На даче как дома». Всю весну вы можете приобрести мебель для дома и дачи со скидкой 30 процентов. А в Ormatek сейчас весенняя утилизация цен – скидки до 80 процентов! Приобретайте ортопедические матрасы по низким ценам, такое не скоро повторится! А еще получите купон на 500 рублей на свою первую покупку.

В салонах Mag42 и «Яна-мебель» бешеные скидки – 70 процентов на все! Это реальная акция, без звездочек, с каждым днем товара остается все меньше. Также срочная распродажа в «Атмосфере». Стильный кухонный гарнитур за 89.999 рублей вместо 130.606 рублей! И много другой мебели по сниженным ценам в связи со сменой выставочной коллекции. И, конечно, в «Мебель Тут» тоже приятные сюрпризы – покупайте стенки за 4.999 рублей, за 2.999 рублей или вообще бесплатно!

Это лишь малая часть всех скидок и акций МЦ «Практик-мебель». Напоминаем, что во всех салонах есть рассрочка и доставка. Подробности акций уточняйте в местах продаж.

Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, МЦ «Практик-мебель».

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ИСТОЧНИК KP.RU