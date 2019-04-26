2019-04-26T07:24:16+03:00
Общество

Кемеровчан зовут за выгодными покупками в крупнейший мебельный гипермаркет

«Практик-мебель» объявил новые весенние акции и скидки
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
В недавно открывшемся салоне «АЛСО» проходит акция «На даче как дома» Фото предоставлено рекламодателемВ недавно открывшемся салоне «АЛСО» проходит акция «На даче как дома» Фото предоставлено рекламодателем
Изменить размер текста:

Один из крупнейших мебельных гипермаркетов Кузбасса приглашает за покупками. Для вас 4000 квадратных метров мебели российских и зарубежных производителей, известных брендов и небольших местных кампаний.

Так, в недавно открывшемся салоне «АЛСО» проходит акция «На даче как дома». Всю весну вы можете приобрести мебель для дома и дачи со скидкой 30 процентов. А в Ormatek сейчас весенняя утилизация цен – скидки до 80 процентов! Приобретайте ортопедические матрасы по низким ценам, такое не скоро повторится! А еще получите купон на 500 рублей на свою первую покупку.

В салонах Mag42 и «Яна-мебель» бешеные скидки – 70 процентов на все! Это реальная акция, без звездочек, с каждым днем товара остается все меньше. Также срочная распродажа в «Атмосфере». Стильный кухонный гарнитур за 89.999 рублей вместо 130.606 рублей! И много другой мебели по сниженным ценам в связи со сменой выставочной коллекции. И, конечно, в «Мебель Тут» тоже приятные сюрпризы – покупайте стенки за 4.999 рублей, за 2.999 рублей или вообще бесплатно!

Это лишь малая часть всех скидок и акций МЦ «Практик-мебель». Напоминаем, что во всех салонах есть рассрочка и доставка. Подробности акций уточняйте в местах продаж.

Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, МЦ «Практик-мебель».

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Счетной палаты предложил объединить Новосибирск, Томск, Барнаул и Новокузнецк
Добегался: Уклониста от военной службы поймали в здании суда в Кемерове
В Мариинске построят надземный переезд
Новокузнечанин купил жене подарок и выиграл автомобиль
Александр Головин сделал подарок кузбасским священнослужителям
Кемеровчанка угнала из поликлиники детскую коляску
Волейболисты «Кузбасса» впервые в истории вышли в финал чемпионата России
Победительницей конкурса «Миссис Кузбасс 2019» стала мама пятерых детей
9-летний ребенок пропал в Новокузнецке
В Кузбассе началась акция «Георгиевская лента»
Российские звезды выступят на площади Советов в Кемерове
В Кузбассе мужчина случайно поджег себя
В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке
Проезд на Радоницу и День Победы в Кузбассе будет бесплатным
Следователи рассказали, как нашли убийцу новокузнецкого подростка
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Новокузнецке