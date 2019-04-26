Новокузнечанин купил жене подарок и выиграл автомобиль

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-26T07:43:49+03:00

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20 апреля в ТРЦ «Планета» состоялся финал акции «Примерь на себя новое авто!». Главный приз, автомобиль RENAULT LOGAN STEPWAY, получил 51-летний житель Новокузнецка. Кроме того, было разыграно еще 15 ценных призов.

20 апреля в ТРЦ «Планета» прошел большой праздник в честь финала акции «Примерь на себя новое авто!». На главной сцене посетителей торгового центра ждала интересная развлекательная программа и долгожданное объявление победителей. В этот раз удача улыбнулась новокузнечанину Сергею Ивановичу Чурилову. Сергей Иванович живет в Ильинском районе и часто приезжает с семьей в «Планету» за покупками и отдохнуть. Автомобиль победитель планирует подарить дочери, которая как раз недавно получила права.

«В таких акциях я раньше не участвовал, но совсем недавно поймал майку на матче ХК «Металлург» - видимо, это была первая ласточка. А принять участие в розыгрыше «Планеты» меня уговорила продавец магазина, когда покупал кастрюли в подарок жене. И не зря! Спасибо ей и мальчику, который вытащил мой купон.», – рассказывает счастливый победитель.

ИСТОЧНИК KP.RU