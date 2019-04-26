2019-04-26T07:43:49+03:00
Общество

Новокузнечанин купил жене подарок и выиграл автомобиль

Мужчина победил в розыгрыше ТРЦ «Планета»
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Кузбассовец купил кастрюли жене и стал победителем акции «Примерь на себя новое авто!». Фото: ТРЦ «Планета»Кузбассовец купил кастрюли жене и стал победителем акции «Примерь на себя новое авто!». Фото: ТРЦ «Планета»
Изменить размер текста:

20 апреля в ТРЦ «Планета» состоялся финал акции «Примерь на себя новое авто!». Главный приз, автомобиль RENAULT LOGAN STEPWAY, получил 51-летний житель Новокузнецка. Кроме того, было разыграно еще 15 ценных призов.

20 апреля в ТРЦ «Планета» прошел большой праздник в честь финала акции «Примерь на себя новое авто!». На главной сцене посетителей торгового центра ждала интересная развлекательная программа и долгожданное объявление победителей. В этот раз удача улыбнулась новокузнечанину Сергею Ивановичу Чурилову. Сергей Иванович живет в Ильинском районе и часто приезжает с семьей в «Планету» за покупками и отдохнуть. Автомобиль победитель планирует подарить дочери, которая как раз недавно получила права.

«В таких акциях я раньше не участвовал, но совсем недавно поймал майку на матче ХК «Металлург» - видимо, это была первая ласточка. А принять участие в розыгрыше «Планеты» меня уговорила продавец магазина, когда покупал кастрюли в подарок жене. И не зря! Спасибо ей и мальчику, который вытащил мой купон.», – рассказывает счастливый победитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Счетной палаты предложил объединить Новосибирск, Томск, Барнаул и Новокузнецк
Добегался: Уклониста от военной службы поймали в здании суда в Кемерове
В Мариинске построят надземный переезд
Кемеровчан зовут за выгодными покупками в крупнейший мебельный гипермаркет
Александр Головин сделал подарок кузбасским священнослужителям
Кемеровчанка угнала из поликлиники детскую коляску
Волейболисты «Кузбасса» впервые в истории вышли в финал чемпионата России
Победительницей конкурса «Миссис Кузбасс 2019» стала мама пятерых детей
9-летний ребенок пропал в Новокузнецке
В Кузбассе началась акция «Георгиевская лента»
Российские звезды выступят на площади Советов в Кемерове
В Кузбассе мужчина случайно поджег себя
В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке
Проезд на Радоницу и День Победы в Кузбассе будет бесплатным
Следователи рассказали, как нашли убийцу новокузнецкого подростка
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Новокузнецке