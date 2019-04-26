Таксист переехал пожилого мужчину в Кемерове
На месте работают сотрудники полиции
Мужчина был смертельно травмирован Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове пожилой мужчина оказался под колесами автомобиля такси. Происшествие произошло днем 26 апреля.
По информации очевидцев, около Областного онкологического диспансера такси переехало пожилого мужчину. Кадры с места появились в социальных сетях. На фото видно, что мужчина лежит под автомобилем.
В результате происшествия мужчина был смертельно травмирован. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU