2019-04-26T11:31:05+03:00
Происшествия

Таксист переехал пожилого мужчину в Кемерове

На месте работают сотрудники полиции
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина был смертельно травмирован Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Мужчина был смертельно травмирован Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове пожилой мужчина оказался под колесами автомобиля такси. Происшествие произошло днем 26 апреля.

По информации очевидцев, около Областного онкологического диспансера такси переехало пожилого мужчину. Кадры с места появились в социальных сетях. На фото видно, что мужчина лежит под автомобилем.

В результате происшествия мужчина был смертельно травмирован. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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