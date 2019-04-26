В кузбасском поселке снесли продуктовый магазин
В Тяжине снесли продуктовый магазин, который располагался на муниципальной земле. Хозяин торговой точки перестал платить за аренду.
В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчина должен был освободить участок муниципальной земли, на котором стоял торговый павильон площадью 24 квадратных метра. В нем располагался продуктовый магазин.
- Мужчина взял в аренду участок земли с 1 января по 31 декабря 2016 года. Дополнительным соглашением срок аренды был пролонгирован еще на год. При прекращении договора арендатор был обязан вернуть арендодателю участок в надлежащем состоянии. Однако по истечению срока договора аренды эта обязанность добровольно не была не исполнена, - рассказали в УФССП по Кемеровской области.
В итоге освободить земельный участок предпринимателя обязал Арбитражный суд Кемеровской области. Под контролем судебных приставов торговый павильон был демонтирован и перенесен в другое место.
ИСТОЧНИК KP.RU