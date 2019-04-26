2019-04-26T13:26:42+03:00
Общество

В кузбасском поселке снесли продуктовый магазин

Хозяин перестал платить за аренду земли
Екатерина БОРМОТОВА
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Аренда земли закончилась в конце 2017 года Фото: УФССП по Кемеровской областиАренда земли закончилась в конце 2017 года Фото: УФССП по Кемеровской области
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В Тяжине снесли продуктовый магазин, который располагался на муниципальной земле. Хозяин торговой точки перестал платить за аренду.

В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ в отношении индивидуального предпринимателя. Мужчина должен был освободить участок муниципальной земли, на котором стоял торговый павильон площадью 24 квадратных метра. В нем располагался продуктовый магазин.

- Мужчина взял в аренду участок земли с 1 января по 31 декабря 2016 года. Дополнительным соглашением срок аренды был пролонгирован еще на год. При прекращении договора арендатор был обязан вернуть арендодателю участок в надлежащем состоянии. Однако по истечению срока договора аренды эта обязанность добровольно не была не исполнена, - рассказали в УФССП по Кемеровской области.

В итоге освободить земельный участок предпринимателя обязал Арбитражный суд Кемеровской области. Под контролем судебных приставов торговый павильон был демонтирован и перенесен в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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