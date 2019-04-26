2019-04-26T13:56:21+03:00
Происшествия

Опасный бассейн повторно закрыли в детском саду в Прокопьевске

Дети не смогут ходить на водные занятия еще три месяца
Екатерина БОРМОТОВА
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Опасный бассейн повторно закрыли в детском саду в Прокопьевске. ФОТО: архив КП,Опасный бассейн повторно закрыли в детском саду в Прокопьевске. ФОТО: архив КП,Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Прокопьевске повторно закрыли опасный бассейн в детском саду. Дети не занимаются в бассейне с января.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области провели проверку в детском саду №110 «Жемчужинка». В учреждении по суду были запрещены занятия в бассейне с 14 января этого года. Однако в ходе апрельской проверки стало ясно, что нарушения устранены не были. В частности, на потолке в приемной бассейна замечены признаки поражения грибком. Также отделка помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

Поскольку данные нарушения создают угрозу причинения вреда здоровью детей, а также угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, суд запретил проводить занятия в бассейне еще на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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