Школьники из Кемерова проведут благотворительную ярмарку для спасения 2-летней Евы
Учащиеся школы №78 в субботу, 27 апреля проведут благотворительную ярмарку. Все средства, вырученные на ней, будут переданы родителям 2-летней Евы Грабовской. Начало в 11:00.
Еве всего два года. У нее есть мама Яна и папа Матвей и старший брат Борис. А еще – рак. Нейробластома IV стадии с метастазами в костный мозг. О диагнозе родители узнали всего два месяца назад. Сейчас Ева проходит химиотерапию, потом будет операция. Выживаемость после такого лечения в России составляет 40%. За рубежом шансы возрастают до 60%. А значит, нужно помочь собрать деньги на лечение девочки.
Одноклассники Бориса, узнав о болезни его сестры, предложили провести благотворительную ярмарку на аллее Патриотов в Кемерове.
Из ассортимента ярмарки. Фото: vk.com/please_eva
Дети, их родители и классный руководитель начнут ярмарку сразу после уроков, в 11:00. Будут продавать домашние поделки, которые делали сами и с родителями – броши из бисера, красивые подушки, мыло ручной работы, игрушки и книжки. Приходите, поддержите маленькую Еву и ее родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU