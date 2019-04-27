Школьники из Кемерова проведут благотворительную ярмарку для спасения 2-летней Евы

СЕГОДНЯ 06:26 2019-04-27T06:27:30+03:00

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Учащиеся школы №78 в субботу, 27 апреля проведут благотворительную ярмарку. Все средства, вырученные на ней, будут переданы родителям 2-летней Евы Грабовской. Начало в 11:00.

Еве всего два года. У нее есть мама Яна и папа Матвей и старший брат Борис. А еще – рак. Нейробластома IV стадии с метастазами в костный мозг. О диагнозе родители узнали всего два месяца назад. Сейчас Ева проходит химиотерапию, потом будет операция. Выживаемость после такого лечения в России составляет 40%. За рубежом шансы возрастают до 60%. А значит, нужно помочь собрать деньги на лечение девочки.

Одноклассники Бориса, узнав о болезни его сестры, предложили провести благотворительную ярмарку на аллее Патриотов в Кемерове.

Из ассортимента ярмарки. Фото: vk.com/please_eva

Дети, их родители и классный руководитель начнут ярмарку сразу после уроков, в 11:00. Будут продавать домашние поделки, которые делали сами и с родителями – броши из бисера, красивые подушки, мыло ручной работы, игрушки и книжки. Приходите, поддержите маленькую Еву и ее родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU