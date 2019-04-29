Вся в плесени: Житель Кузбасса купил в магазине опасную булочку
В Новокузнецке мужчина купил в супермаркете покрытую плесенью булочку. По словам местных жителей, в этом магазине часто находятся подобные «сюрпризы».
В оной из групп в социальной сети появилась фотография несъедобной выпечки. На фото почти вся нижняя поверхность булочки была покрыта плесенью. По словам покупателя, опасное кулинарное изделие он купил в магазине «Мария- Ра» на улице Циолковского, 41.
«Поначалу не заметил, но почувствовав, перевернул и был просто в шоке»,– написал горожанин
Другие пользователи соцсети отметили, что также сталкивались выпечкой сомнительного качества в супермаркете. Кто-то пошутил, что плесень специально оставили «для гурманов». Горожанка Валерия Белова отметила, что нашла там же на прилавке заплесневевшую банку с консервированными помидорами.
«Мы подошли с этой банкой и сказали кассиру, так она еще и нагрубила», – отметила девушка.
ИСТОЧНИК KP.RU