2019-04-29T04:33:51+03:00
Общество

Вся в плесени: Житель Кузбасса купил в магазине опасную булочку

Мужчина выложил фото в Сеть
Кирилл ЧАЩИН
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Покупатель на заметил плесень и попробовал булочку на вкус. Фото: "ВКонтакте"Покупатель на заметил плесень и попробовал булочку на вкус. Фото: "ВКонтакте"
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В Новокузнецке мужчина купил в супермаркете покрытую плесенью булочку. По словам местных жителей, в этом магазине часто находятся подобные «сюрпризы».

В оной из групп в социальной сети появилась фотография несъедобной выпечки. На фото почти вся нижняя поверхность булочки была покрыта плесенью. По словам покупателя, опасное кулинарное изделие он купил в магазине «Мария- Ра» на улице Циолковского, 41.

«Поначалу не заметил, но почувствовав, перевернул и был просто в шоке»,– написал горожанин

Другие пользователи соцсети отметили, что также сталкивались выпечкой сомнительного качества в супермаркете. Кто-то пошутил, что плесень специально оставили «для гурманов». Горожанка Валерия Белова отметила, что нашла там же на прилавке заплесневевшую банку с консервированными помидорами.

«Мы подошли с этой банкой и сказали кассиру, так она еще и нагрубила», – отметила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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