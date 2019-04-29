В Кемерове оцепили торговый центр «Я»
На месте работает полиция и МЧС
Утром 29 апреля полиция оцепила торговый центр "Я"Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове оцепили торговый центр «Я» на проспекте Кузнецком, 33б. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.
Утром понедельника постоянная читательница прислала в редакцию «Комсомольской правды» фотографию, на которой видно, что территория торгового центра «Я» оцеплена сотрудниками полиции и МЧС.
- Проезжала мимо, территория оцеплена, - рассказала горожанка Мария.
За комментарием мы обратились в Главное управление МЧС по Кемеровской области.
- В торговом центре проводятся пожарно-тактические учения, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU