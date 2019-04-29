2019-04-29T07:30:09+03:00
Общество

В Кемерове оцепили торговый центр «Я»

На месте работает полиция и МЧС
Екатерина БОРМОТОВА
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Утром 29 апреля полиция оцепила торговый центр "Я"Утром 29 апреля полиция оцепила торговый центр "Я"Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове оцепили торговый центр «Я» на проспекте Кузнецком, 33б. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Утром понедельника постоянная читательница прислала в редакцию «Комсомольской правды» фотографию, на которой видно, что территория торгового центра «Я» оцеплена сотрудниками полиции и МЧС.

- Проезжала мимо, территория оцеплена, - рассказала горожанка Мария.

За комментарием мы обратились в Главное управление МЧС по Кемеровской области.

- В торговом центре проводятся пожарно-тактические учения, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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