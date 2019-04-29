В центре Кемерова горели четыре автомобиля
В центре Кемерова минувшей ночью произошло два автопожара. В результате пострадали четыре автомобиля.
В 2.46 в оперативные службы поступил сигнал о пожаре в легковом автомобиле на Пионерском бульваре.
- На момент прибытия первого подразделения Renault Logan горел открытым пламенем. В результате обгорел моторный отсек, салон автомобиля, колесные баллоны, лакокрасочное покрытие и все пластиковые элементы. У Lexus оплавились пластиковые элементы и зеркало, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что причина пожара устанавливается.
Горит Renault Logan на Пионерском бульваре.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Чуть позже этой же ночью на улице Красной, 3 загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser. Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы в 3.30.
- В результате у TLC обгорел моторный отсек, панель управления, лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы кузова. Также пострадал автомобиль LADA Granta. У него оказалось повреждено лакокрасочное покрытие и лобовое стекло, - отметили в ГУ МЧС.
Причина этого ЧП тоже устанавливается.
Автопожар на Красной. Последствия.Полина ПРИЛУЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU