2019-04-29T09:47:03+03:00
Происшествия

В центре Кемерова горели четыре автомобиля

ЧП произошли ночью [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Автопожары произошли с разницей меньше часаАвтопожары произошли с разницей меньше часаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В центре Кемерова минувшей ночью произошло два автопожара. В результате пострадали четыре автомобиля.

В 2.46 в оперативные службы поступил сигнал о пожаре в легковом автомобиле на Пионерском бульваре.

- На момент прибытия первого подразделения Renault Logan горел открытым пламенем. В результате обгорел моторный отсек, салон автомобиля, колесные баллоны, лакокрасочное покрытие и все пластиковые элементы. У Lexus оплавились пластиковые элементы и зеркало, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что причина пожара устанавливается.

Горит Renault Logan на Пионерском бульваре.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Чуть позже этой же ночью на улице Красной, 3 загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser. Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы в 3.30.

- В результате у TLC обгорел моторный отсек, панель управления, лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы кузова. Также пострадал автомобиль LADA Granta. У него оказалось повреждено лакокрасочное покрытие и лобовое стекло, - отметили в ГУ МЧС.

Причина этого ЧП тоже устанавливается.

Автопожар на Красной. Последствия.Полина ПРИЛУЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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