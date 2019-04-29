Что будет с долгостроями в Кузбассе: Сергей Цивилев рассказал о судьбе брошенных зданий

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-29T10:09:30+03:00

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На пресс-конференции, посвященной итогам 200 дней с начала подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса, Сергей Цивилев рассказал о том, что будет с долгостроями и брошенными объектами.

Сейчас в списке долгостроев порядка 600 замороженных объектов. Если проанализировать все данные по брошенным и недостроенным зданиям, картина будет напоминать Сталинград 1943 года - такую аналогию провел Сергей Цивилев. 294 из них уже обследованы и определены под снос. Из них 56 зданий уже снесены. Часть же объектов незавершенного строительства все-таки будет доведена до ума: 92 здания достроят или капитально отремонтируют. Сергей Цивилев отметил, что в настоящее время специалисты проводят строительные экспертизы всех таких зданий. Для этого они проверяют надежность конструкций, простоявших много лет, стоимость завершения работ. Все, что возможно, будет достроено или капитально отремонтировано. Остальное - снесено.

- Брошенных зданий на кузбасской земле быть не должно, - заявил Сергей Цивилев. - Мы - рачительные хозяева своей земли. И мы очень тщательно подходим к тому, что у нас есть на нашей земле.

ИСТОЧНИК KP.RU