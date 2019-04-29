В Кузбасс привезут 30 подержанных трамваев из Москвы

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-29T11:13:29+03:00

Современные, но не новые: В Кузбасс завезут 30 трамваев из Москвы. Фото: Лариса МАРУЦАК

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В Кузбасс в скором времени прибудут 30 трамваев из Москвы. Современные, но не новые вагоны будут курсировать в четырех кузбасских городах.

Сергей Цивилев подписал с правительством Москвы соглашение о передаче в Кузбасс 30 трамваев. Как рассказал губернатор Кемеровской области, правительство Москвы приобретает для города новые трамваи, а устаревшие - по их меркам - вагоны передает регионам. Кузбасские специалисты уже побывали в Москве и выбрали 30 вагонов. Каждый травмвай находится в отличном техническом состоянии, намного лучшем, чем те, которые сейчас курсируют в кузбасских городах.

- Мы оплачиваем только транспортные расходы, - отметил Сергей Цивилев. - Все трамваи покрасим, брендируем и передадим муниципалитетам. Это для Москвы трамваи устаревшие, а для нас - суперсовременные.

К слову, по 10 трамваев достанется Кемерову и Новокузнецку, 6 вагонов передадут Прокопьевску, а еще 4 - в Осинники.

ИСТОЧНИК KP.RU