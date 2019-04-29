2019-04-29T14:27:30+03:00
Общество

На Пасху попадья избила женщину электрошокером в Новокузнецке

Конфликт произошел из-за собаки
Екатерина БОРМОТОВА
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Священник пытался уйти с места конфликта, но его удерживали женщины Кадр: "Сити-нСвященник пытался уйти с места конфликта, но его удерживали женщины Кадр: "Сити-н
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В Новокузнецке в день Пасхи произошел конфликт между горожанкой и супругой одного из местных батюшек. Закончился он печально: попадья ударила женщину электрошокером.

Об этом инциденте рассказали участники конфликта, сопроводив свой рассказ видео. Как заявила автор ролика, супруга священнослужителя, ударила ее по лицу электрошокером.

Конфликт произошел во дворе одного из домов, где пострадавшая гуляла со своим псом. Поводом послужила большая рыжая собака семьи церковнослужителей – горожанка попросила убрать животное подальше, но матушка отказалась. Для устрашения последняя достала электрошокер, а потом разбила им лицо женщине.

Что в это время делал батюшка, непонятно. Как заявляет пострадавшая сторона, после он пытался спрятать электрошокер жены в карман и покинуть место происшествия до приезда полиции.

- Я прошу власти города и руководство Новокузнецкой епархии обратить внимание на поведение данной «церковной» семьи и принять соответствующие меры! – цитирует пострадавшую Сити-н.

ИСТОЧНИК KP.RU

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