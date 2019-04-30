В Кузбассе клещи покусали больше 500 человек

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-30T09:04:53+03:00

Это в два раза больше, чем в прошлом году

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С начала весны в Кузбассе от укусов клещей пострадали 588 человек, в том числе 171 ребенок. За аналогичный период 2018 года от клещей пострадал 251 человек.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора, за прошлую неделю в больницы Кузбасса обратились 230 человек, пострадавших от укусов клещей. В числе обратившихся 61 ребенок.

С 1 по 15 мая ведомство открывает «горячую линию» по профилактике клещевого вирусного энцефалита. На вопросы кузбассовцев будет отвечать начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова, а также с специалисты отдела. Звонки будут приниматься в рабочие дни с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по телефонам:

8(3842) 36-68-46, 8(3842) 36-78-56 и (3842) 36-73-18.

ИСТОЧНИК KP.RU