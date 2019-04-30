Сергей Цивилев: Кемерову нужны современные торговые центры

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-30T11:05:52+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в Кемерове слишком много торговых центров. При этом региону нужны современные ТЦ, отметил он.

В понедельник во время пресс-конференции Сергей Цивилев отметил, что в Кемерове слишком много торговых центров. При этом не все они соответствуют современным стандартам и требованиям безопасности.

- Пока, к сожалению, у нас избыток торговых центров. Но это последствие того, что Кузбасс не развивался. Мы проанализировали другое. У нас 30 процентов своих зарплат люди оставляют за пределами Кузбасса. Они выезжают в Новосибирск и другие города для того, чтобы отовариваться. Почему это произошло? Потому что не строили современные торговые центры. Ценники у нас на определенные товары гораздо выше, чем в Новосибирске, потому что никто не развивал этот сегмент, - сказал Сергей Цивилев. - Мы будем создавать все условия для строительства современных торговых центров. Мы в этом крайне заинтересованы, чтобы наши люди отоваривались здесь, имели качественный товар и по нормальной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU