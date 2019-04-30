В Кузбассе дворник нашел в мусорке тело младенца

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-30T11:10:05+03:00

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В Междуреченске дворник нашел в мусорном баке тело младенца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, страшная находка была сделана в 9 часов утра 30 апреля. Дворник, заглянув в мусорный бак, обнаружил там тело новорожденного мальчика. Мужчина сразу же позвонил в полицию и скорую. Медики констатировали смерть ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Теперь эксперты должны установить причину и время смерти младенца.

- Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают женщин, которые состояли на учете в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорожденные дети отсутствуют, - отметили в Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU