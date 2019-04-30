Двое погибших: На кузбасской трассе столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-30T11:43:05+03:00

В жестком ДТП погибли оба водителя. Фото: "ВКонтакте"

Кадры с места аварии появились в Сети

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На кузбасской трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки. В результате аварии погибли два человека.

Авария произошла во вторник около 9.30 на трассе «Новосибирск – Иркутск» в Чебулинском районе. На месте ДТП работали спасатели и сотрудники ГИБДД.

Две иномарки столкнулись лоб в лоб. Фото: "ВКонтакте"

– По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corona, двигавшийся в направлении Мариинска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU