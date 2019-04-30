Двое погибших: На кузбасской трассе столкнулись две иномарки
На кузбасской трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки. В результате аварии погибли два человека.
Авария произошла во вторник около 9.30 на трассе «Новосибирск – Иркутск» в Чебулинском районе. На месте ДТП работали спасатели и сотрудники ГИБДД.
Две иномарки столкнулись лоб в лоб. Фото: "ВКонтакте"
– По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corona, двигавшийся в направлении Мариинска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU