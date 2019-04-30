Погода на Первомай в Кузбассе: штормовой ветер и снег

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-30T13:36:47+03:00

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В первый майский день в Кузбассе погода будет далеко не праздничной. Первомай в этом году отметится штормовым ветром, снегом и дождем.

Первый вариант знаменитого стихотворения про грозу в начале мая Федор Тютчев написал 190 лет назад. С тех пор ничего не изменилось: майские грозы по-прежнему приводят в восторг россиян. Увы, Первомай в этом году отметится именно такой летней грозой. Более того, дневному дождю и грозам будут предшествовать ночные снегопады, а скорость юго-западного ветра с переходом на северо-западный будет достигать 20-25 метров в секунду.

Ночные температуры будут держаться в пределах +1… +6 градусов, однако местами будет холоднее - до -5. В Кемерове - 0… +2 градуса. Днем воздух прогреется до +4… +9 градусов по области. При этом и в Кемерове, и на всей территории области ожидается переменная облачность, дождь и усиление ветра до 25 метров в секунду. В Кемерове осадки будут сопровождаться грозой, а уличные термометры покажут от шести до восьми градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают о высоком классе пожароопасности в Крапивинском и Беловском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU