СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-30T14:00:17+03:00

Глава региона показал рост на семь пунктов

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Сергей Цивилев занял 25-е место в народном рейтинге губернаторов. При этом позиция губернатора Кузбасса выросла на семь пунктов.

По данным «Народного рейтинга губернаторов», глава Кузбасса Сергей Цивилев занял 25-е место, поднявшись на семь позиций. Кузбасский губернатор получил среднюю оценку 3.08. Работу Цивилева оценили 26 человек.

Следом за губернатором Кузбасса в рейтинге идут главы Ярославской и Калининградской областей, Чукотского автономного округа и Красноярского края.

Лидерами рейтинга стали руководители Удмуртии, Дагестана и Чечни. В конце списка оказались губернаторы Амурской, Самарской и Воронежской областей.

Отметим, что рейтинг формируется из расчета голосов посетителей портала Губернаторы.Ру. По пятибалльной шкале оцениваются десять ключевых параметров: уровень жизни населения в регионе, безопасность и экология, доверие к главе, качество дорог и инфраструктуры, соблюдение прав человека, борьба с коррупцией, информационная открытость, имидж и туристическая привлекательность региона, работоспособность главы, деловой климат.

ИСТОЧНИК KP.RU