2019-04-30T14:00:17+03:00
Общество

Сергей Цивилев занял 25-е место в народном рейтинге губернаторов

Глава региона показал рост на семь пунктов
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Сергей Цивилев вырос в народном рейтинге губернаторовСергей Цивилев вырос в народном рейтинге губернаторовФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Сергей Цивилев занял 25-е место в народном рейтинге губернаторов. При этом позиция губернатора Кузбасса выросла на семь пунктов.

По данным «Народного рейтинга губернаторов», глава Кузбасса Сергей Цивилев занял 25-е место, поднявшись на семь позиций. Кузбасский губернатор получил среднюю оценку 3.08. Работу Цивилева оценили 26 человек.

Следом за губернатором Кузбасса в рейтинге идут главы Ярославской и Калининградской областей, Чукотского автономного округа и Красноярского края.

Лидерами рейтинга стали руководители Удмуртии, Дагестана и Чечни. В конце списка оказались губернаторы Амурской, Самарской и Воронежской областей.

Отметим, что рейтинг формируется из расчета голосов посетителей портала Губернаторы.Ру. По пятибалльной шкале оцениваются десять ключевых параметров: уровень жизни населения в регионе, безопасность и экология, доверие к главе, качество дорог и инфраструктуры, соблюдение прав человека, борьба с коррупцией, информационная открытость, имидж и туристическая привлекательность региона, работоспособность главы, деловой климат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе пропал школьник
Погода на Первомай в Кузбассе: штормовой ветер и снег
В Кемерове на Кузнецком собралась пробка в три километра
В Кемерове отключат реверсивное движение
Двое погибших: на кузбасской трассе столкнулись две иномарки
По дороге в кемеровскую Лесную Поляну заработают камеры фиксации скорости
В Кузбассе дворник нашел в мусорке тело младенца
В Кузбассе резко подорожали квартиры в новостройках
Сергей Цивилев: Кемерову нужны современные торговые центры
В Кузбассе клещи покусали больше 500 человек
В Кемерове на майские праздники запустят все фонтаны
В Кузбассе из-за поджога травы сгорел дом
Иностранные спортсмены попросили Сергея Цивилева помочь с гражданством
В прокуратуре рассказали о наказании директора беловской школы, оскорбившей ученика
Власти Кемерова собираются снести рынок «Ленинградский»
Налоговики рассказали, сколько миллиардеров живет в Кузбассе
В кемеровском колодце нашли труп
Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку
Жительница Кузбасса ударила дочь ножом из-за уборки
Кузбассовец душил ребенка в супермаркете
В Кузбассе пенсионер поджег соседа-мотоциклиста
Сергей Цивилев рассказал о новой системе управления регионом
Дело «Зимней вишни»: когда начнется суд