2019-04-30T15:32:20+03:00
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева стала интернет-мемом

Интернет-мем стремительно набирает популярность
Екатерина РОМАНОВА
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Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева стала интернет-мемом. ФОТО: адр видео "Вести Кузбасс"Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева стала интернет-мемом. ФОТО: адр видео "Вести Кузбасс"
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Интернет-мем с заместителем губернатора Кемеровской области Еленой Малышевой стремительно набирает популярность в Сети. Слова замгубернатора о патриотизме стали поводом для шуток.

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева стала интернет-мемом..Видео :соцсети

Заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Елена Малышева дала большое интервью телеканалу «Вести-Кузбасс». Одно из ее высказываний очень быстро стало интернет-мемом. Журналист задала вопрос, как бороться с оттоком талантливых врачей из Кузбасса? Ведь не секрет, что многие врачи уезжают в другие регионы в поисках лучших условий труда и жизни.

- Развивать патриотизм и открывать людям то, что Кузбасс меняется. Мне кажется, сейчас это уже заметно, - ответила на вопрос Елена Малышева.

К слову, в интернет-меме за этой фразой следует кадр из фильма «Банды Нью-Йорка». В кадре появляется герой, который сокрушенно берется руками за голову и говорит: «Да что, черт побери, ты такое несешь?»

ИСТОЧНИК KP.RU

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