Таксист из Кузбасса помог задержать вора-рецидивиста

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-30T15:34:43+03:00

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Молодой житель города Белово помог задержать вора-рецидивиста, который незадолго до этого ограбил женщину. Сотрудники полиции поблагодарили неравнодушного мужчину.

38-летняя беловчанка возвращалась домой с работы. Неожиданно на нее напал незнакомец и отобрал мобильный телефон. Возможно, он успел воплотить в жизнь лишь часть своего плана, однако внимание злоумышленника отвлек прохожий. Женщина воспользовалась заминкой, вырвалась из рук грабителя и побежала к ближайшей многоэтажке. Там она позвонила в первую попавшуюся квартиру, и жильцы дома согласились вызвать женщине такси.

Беловчанка плакала в машине 27-0летнего таксиста, а тот расспрашивал ее о том, что же случилось. Когда он отвез женщину домой, решил, что зло должно быть наказано и отправился на поиски грабителя. Вскоре он увидел похожего по описанию мужчину и остановил его. Вскоре приехала полиция, и оказалось, что задержанный – действительно тот самый грабитель, да еще и ранее судимый за тядкое преступление.

Рецидивисту теперь грозит до семи лет лишения свободы. Он на время следствия заключен под стражу. Телефон вернули владелице. А отважного таксиста, Владислава Яворского, сотрудники полиции поблагодарили за активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступления. Начальник межмуниципального отдела МВД России «Беловский» полковник полиции Андрей Варламов вручил горожанину благодарственное письмо и отметил его храбрость и неравнодушие к чужой беде.

ИСТОЧНИК KP.RU