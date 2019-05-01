На дорогах Кузбасса появятся новые автобусы

СЕГОДНЯ 05:05 2019-05-01T05:05:45+03:00

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В Кузбасс пришла первая партия новых автобусов. 15 машин уже распределяют по автотранспортным предприятиям региона.

Об этом на своей странице в соцсети рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. До конца недели в Кузбасс поступит еще шесть автобусов. Новый транспорт будет ходить по маршрутам в Гурьевске, Новокузнецке, Кемерове, Междуреченске, Мысках, Осинниках, Прокопьевске, Промышленной, Тайге, Юрге и Яшкино. Шесть автобусов выйдут на междугороднее сообщение.

«Планомерное обновление транспорта идет полным ходом. Всего в этом году мы закупим 152 автобуса, 139 получим до конца года, остальные в первом квартале 2020-го… Часто читаю в комментариях: «Это капля в море, нужно менять все автобусы». Капля. Нужно. Но за день нам весь подвижной транспорт никто не поменяет. Такого обновления в автотранспортной системе Кузбасса не было десять лет. Это сложная работа, которую мы ведем, и останавливаться не собираемся»,– написал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU