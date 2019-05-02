В Новокузнецке ВАЗ слетел с дороги в канаву

СЕГОДНЯ 06:22 2019-05-02T06:51:50+03:00

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В Новокузнецке пожилой водитель ВАЗа слетел с дороги и упал в канаву. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

Как рассказали пользователи соцсети, инцидент произошел накануне в поселке Абашево. Водитель отечественной «классики» долго жег резину и выполнял разные маневры на дороге. Затем ВАЗ не вписался в поворот и вылетел с дороги.

«После падения из авто вылез дед, который, прихватив с собой бутылку водки, в компании неизвестной женщины (видимо, супруги) пошел пить дальше...» - рассказал пользователь Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU