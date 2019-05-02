В Новокузнецке ВАЗ слетел с дороги в канаву
За рулем сидел пьяный пенсионер
В ДТП никто серьезно не пострадал. Фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:
В Новокузнецке пожилой водитель ВАЗа слетел с дороги и упал в канаву. По словам очевидцев, мужчина был пьян.
Как рассказали пользователи соцсети, инцидент произошел накануне в поселке Абашево. Водитель отечественной «классики» долго жег резину и выполнял разные маневры на дороге. Затем ВАЗ не вписался в поворот и вылетел с дороги.
«После падения из авто вылез дед, который, прихватив с собой бутылку водки, в компании неизвестной женщины (видимо, супруги) пошел пить дальше...» - рассказал пользователь Сети.
ИСТОЧНИК KP.RU