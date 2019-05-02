Видео: Дирижер Валерий Гергиев выступил в Кемерове
В четверг, 2 мая, дирижер Валерий Гергиев вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра выступил на сцене филармонии Кузбасса.
Известный дирижер Валерий Гергиев вместе с музыкантами симфонического оркестра Мариинского театра сыграли на сцене кемеровской филармонии классическую музыку в рамках XVIII Московского Пасхального Фестиваля. Кемеровские зрители встретила маэстро бурными овациями и криками "браво".
Как писала ранее «Комсомольская правда» после концерта Валерий Гергиев примет участие в посадке деревьев в сквере у стен филармонии Кузбасса.
Валерий Гергиев на сцене кемеровской филармонии.Полина ПРИЛУЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU