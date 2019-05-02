2019-05-02T11:22:13+03:00
Звезды

Видео: Дирижер Валерий Гергиев выступил в Кемерове

Концерт прошел в филармонии Кузбасса
Кирилл ЧАЩИН
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Валерий Гергиев на сцене кемеровской филармонииВалерий Гергиев на сцене кемеровской филармонииФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В четверг, 2 мая, дирижер Валерий Гергиев вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра выступил на сцене филармонии Кузбасса.

Известный дирижер Валерий Гергиев вместе с музыкантами симфонического оркестра Мариинского театра сыграли на сцене кемеровской филармонии классическую музыку в рамках XVIII Московского Пасхального Фестиваля. Кемеровские зрители встретила маэстро бурными овациями и криками "браво".

Как писала ранее «Комсомольская правда» после концерта Валерий Гергиев примет участие в посадке деревьев в сквере у стен филармонии Кузбасса.

Валерий Гергиев на сцене кемеровской филармонии.Полина ПРИЛУЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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