Видео: Дирижер Валерий Гергиев выступил в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-02T11:22:13+03:00

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В четверг, 2 мая, дирижер Валерий Гергиев вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра выступил на сцене филармонии Кузбасса.

Известный дирижер Валерий Гергиев вместе с музыкантами симфонического оркестра Мариинского театра сыграли на сцене кемеровской филармонии классическую музыку в рамках XVIII Московского Пасхального Фестиваля. Кемеровские зрители встретила маэстро бурными овациями и криками "браво".

Как писала ранее «Комсомольская правда» после концерта Валерий Гергиев примет участие в посадке деревьев в сквере у стен филармонии Кузбасса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706491" frameborder="0"></iframe> Валерий Гергиев на сцене кемеровской филармонии.Полина ПРИЛУЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU