2019-05-02T13:49:22+03:00
Общество

Новокузнецкие волонтеры получили грант и устроили праздник

На полученные деньги волонтеры обустроили пункт раздачи вещей
Екатерина РОМАНОВА
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Благодаря получению гранта неравнодушные кузбассовцы обустроили пункт раздачи вещей. ФОТО: Мария Веде.Благодаря получению гранта неравнодушные кузбассовцы обустроили пункт раздачи вещей. ФОТО: Мария Веде.
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Волонтеры движения «Адресная помощь» получили грант на обустройство пункта раздачи вещей. В честь открытия обновленного пункта они устроили настоящий праздник.

50 тысяч рублей - совсем небольшая сумма, но для волонтеров она ощутима. Благодаря получению гранта неравнодушные кузбассовцы обустроили пункт раздачи вещей. Они установили удобные пластиковые контейнеры для вещей, стеллажи и стойки. А еще приобрели необходимую оргтехнику и мебель.

На полученные деньги волонтеры обустроили пункт раздачи вещей Фото: Екатерина РОМАНОВА

На полученные деньги волонтеры обустроили пункт раздачи вещейФото: Екатерина РОМАНОВА

- Наше движение существует уже пять лет, - рассказала Марина Пурнэ, руководитель группы «Адресная помощь». - Помогаем всем, кто обращается к нам. За это время убедились: неравнодушных людей, готовых поддержать тех, кто в этом нуждается, в Новокузнецке очень много.

В честь открытия обновленного центра раздачи здесь прошел настоящий праздник. ФОТО: Мария Веде

В честь открытия обновленного центра раздачи здесь прошел настоящий праздник. ФОТО: Мария Веде

К слову, помещение для раздачи вещей волонтерам за минимальную арендную плату предоставил ДОСААФ. А в честь открытия обновленного центра раздачи здесь прошел настоящий праздник - с выступлением артистов, аниматоров, шоу мыльных пузырей, подарками и чаепитием.

Новокузнецкие волонтеры получили грант и устроили праздник. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Новокузнецкие волонтеры получили грант и устроили праздник.Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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