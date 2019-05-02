СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-02T13:49:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры движения «Адресная помощь» получили грант на обустройство пункта раздачи вещей. В честь открытия обновленного пункта они устроили настоящий праздник.

50 тысяч рублей - совсем небольшая сумма, но для волонтеров она ощутима. Благодаря получению гранта неравнодушные кузбассовцы обустроили пункт раздачи вещей. Они установили удобные пластиковые контейнеры для вещей, стеллажи и стойки. А еще приобрели необходимую оргтехнику и мебель.

На полученные деньги волонтеры обустроили пункт раздачи вещейФото: Екатерина РОМАНОВА

- Наше движение существует уже пять лет, - рассказала Марина Пурнэ, руководитель группы «Адресная помощь». - Помогаем всем, кто обращается к нам. За это время убедились: неравнодушных людей, готовых поддержать тех, кто в этом нуждается, в Новокузнецке очень много.

В честь открытия обновленного центра раздачи здесь прошел настоящий праздник. ФОТО: Мария Веде

К слову, помещение для раздачи вещей волонтерам за минимальную арендную плату предоставил ДОСААФ. А в честь открытия обновленного центра раздачи здесь прошел настоящий праздник - с выступлением артистов, аниматоров, шоу мыльных пузырей, подарками и чаепитием.

Новокузнецкие волонтеры получили грант и устроили праздник.Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU