2019-05-02T15:22:14+03:00
Происшествия

В Кузбассе трехлетний ребенок провалился в открытый колодец

Достать мальчика помог прохожий
Кирилл ЧАЩИН
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Ребенок упал в пятиметровый колодец. Фото: Ольга Дерюга.Ребенок упал в пятиметровый колодец. Фото: Ольга Дерюга.
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В Ленинске-Кузнецком трехлетний ребенок провалился в открытый колодец на детской площадке. Мальчик не пострадал.

По словам матери ребенка, инцидент произошел в четверг утром на детской площадке во дворе дома на улице Пушкина, 3.

- Дети бегали, играли. Мой ребенок запнулся о доску, которой был накрыт колодец, она съехала, и он упал вниз. Высота колодца - метров пять. Хорошо, что все обошлось. Спасибо мужчине, который проходил рядом и помог достать сына. Он не пострадал, - рассказала горожанка Ольга Дерюга.

Теперь женщина собирается жаловаться на халатность управляющей компании в администрацию города и прокуратуру.

Колодец был накрыт сверху тонким листом фанеры

Колодец был накрыт сверху тонким листом фанеры

ИСТОЧНИК KP.RU

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