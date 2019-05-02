В Кузбассе трехлетний ребенок провалился в открытый колодец
В Ленинске-Кузнецком трехлетний ребенок провалился в открытый колодец на детской площадке. Мальчик не пострадал.
По словам матери ребенка, инцидент произошел в четверг утром на детской площадке во дворе дома на улице Пушкина, 3.
- Дети бегали, играли. Мой ребенок запнулся о доску, которой был накрыт колодец, она съехала, и он упал вниз. Высота колодца - метров пять. Хорошо, что все обошлось. Спасибо мужчине, который проходил рядом и помог достать сына. Он не пострадал, - рассказала горожанка Ольга Дерюга.
Теперь женщина собирается жаловаться на халатность управляющей компании в администрацию города и прокуратуру.
Колодец был накрыт сверху тонким листом фанеры
ИСТОЧНИК KP.RU