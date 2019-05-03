В Белове мужчина обворовал доверчивую соседку
В Белове местный житель обворовал соседку, которая просила его присмотреть за домом в свое отсутствие. Мужчина украл телевизор.
В полицию обратилась жительница частного сектора. Женщина сообщила, что вернулась домой после длительного отсутствия и обнаружила пропажу телевизора. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
В ходе розыска оперативники задержали подозреваемого: им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний сосед заявительницы. Вместо того, чтобы выполнить просьбу соседки присмотреть за ее домом, мужчина влез в дом и совершил кражу, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU