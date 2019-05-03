2019-05-03T09:54:37+03:00
Происшествия

В Белове мужчина обворовал доверчивую соседку

Женщина просила соседа присмотреть за домом в свое отсутствие
Екатерина БОРМОТОВА
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В Белове местный житель обворовал соседку, которая просила его присмотреть за домом в свое отсутствие. Мужчина украл телевизор.

В полицию обратилась жительница частного сектора. Женщина сообщила, что вернулась домой после длительного отсутствия и обнаружила пропажу телевизора. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

В ходе розыска оперативники задержали подозреваемого: им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний сосед заявительницы. Вместо того, чтобы выполнить просьбу соседки присмотреть за ее домом, мужчина влез в дом и совершил кражу, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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