Жительница Кузбасса пообщалась по телефону и лишилась 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:33 2019-05-04T06:33:00+03:00

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Жительница Кузбасса хотела продать ковер. Однако из-за доверчивости он не получила никакой прибыли. Более того, лишилась собственных денег – 100 тысяч рублей.

У 42-летней жительницы Ленинска-Кузнецкого дома был ненужный ковер. Женщина решила продать его и разместила объявление об этом на популярном сайте в интернете. Вскоре нашелся и покупатель: он расспросил продавщицу о ковре и предложил перевести деньги за него на банковскую карту. Женщина по его просьбе сообщила покупателю реквизиты карты, поступившие на телефон смс-пароли, чтобы подтвердить получение платежа. Сразу после этого с ее счета пропали 100 тысяч рублей, а телефон покупателя оказался недоступен. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина тут же обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, уже установлено, что «покупатель» звонил из Новосибирской области. Сейчас ведется розыск мошенника, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К слову, мошеннику грозит наказание: лишение свободы на срок до пяти лет.

- Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, - напоминают сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. - Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU