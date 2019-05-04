СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-04T15:36:15+03:00

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Жители Белова в субботу, 4 мая, были обеспокоены густым черным едким дымом, который появился в городе. Как оказалось, горела трава и мусор на полигоне бытовых отходов.

Фотографии и видео с густыми клубами черного дыма горожане выкладывали в социальных сетях. Почти все отмечали, что из-за дыма в городе и его окрестностях тяжело.

- Горело так, что аж солнце не видно было... Жуткое зрелище! – написала одна из пользовательниц соцсети.

«Горит, аж солнца не видно»: В Белово загорелась свалка. Фото: vk.com, "Типичное Белово"

Слова женщины подтвердили и другие жители Белова, отмечая сильный неприятный запах и то, что дышать было действительно трудно.

- Горел мусор и сухая трава на открытой территории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – По предварительным данным, площадь пожара на погоне бытовых отходов составила один гектар. Возгорание было ликвидировано около трех часов дня. на месте работали 12 человек и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU