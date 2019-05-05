В Кемерове водитель протаранил машину и скрылся
Неприятный инцидент случился в Кемерове. здесь один из автолюбителей не просто устроил аварию, но и скрылся с места ДТП. Владельцы поврежденной машины разыскивают свидетелей.
Сообщение с просьбой о помощи владелица автомобиля Lada XRay разместила в одной из социальных сетей. Женщина рассказала о том, что ДТП произошло 3 мая около 18:50 неподалеку от дома №2 по улице Базовой. Неизвестный автомобиль, предположительно – тоже Lada – врезался в ее машину, а потом покинул место дорожно-транспортного происшествия. Женщина отмечает, что виновник ДТП свернул между домами №8 и №10 по улице Базовой и скрылся во дворах. Женщина вызвала на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции.
У самой владелицы отечественной легковушки нет видеорегистратора, поэтому она обратилась к горожанам, возможно, ставшим свидетелями ДТП, с просьбой помочь найти владельца второй машины и связаться с ней.
ИСТОЧНИК KP.RU