2019-05-05T09:28:18+03:00
Происшествия

В Новокузнецке второклассник попал под колеса

Мальчик получил травмы
Кирилл ЧАЩИН
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Ребенок перебегал дорогу перед иномаркой. Фото: ОГИБДД Управления МВД России по НовокузнецкуРебенок перебегал дорогу перед иномаркой. Фото: ОГИБДД Управления МВД России по Новокузнецку
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В Новокузнецке девятилетний мальчик попал под колеса иномарки, когда перебегал дорогу. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Как рассказали в ГИБДД Новокузнецка, инцидент произошел 3 мая в 15.10 напротив дома № 24 по улице Тореза. Девятилетний мальчик решил перебежать дорогу с друзьями, не заметив движущийся автомобиль. Женщина, которая управляла иномаркой, нажала на педаль тормоза, однако остановиться перед ребенком не успела.

- В результате ДТП второклассник получил травмы. Теперь оставшиеся дни майских праздников школьник будет проходить лечение, а не гулять с друзьями на улице, кататься на велосипеде и играть в подвижные игры, - отметили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД рассказали, что с начала года в Новокузнецке в ДТП пострадали 17 детей. Из них четверо ребят-пешеходов получили травмы из-за собственной неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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