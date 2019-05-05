В Шерегеше школьники посчитали шаги до пивной точки

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-05T11:56:55+03:00

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В Шерегеше два десятка школьников устроили антипивную акцию. Они посчитали шаги от школы искусств до пивной.

25 апреля в Сети появился видеоролик фонда «Поколение перемен». Видео начинается с того, что два десятка школьников собираются у входа в школу искусств № 65.

- Всем известно, что минимальное расстояние от детского учреждения до пивной точки должно составлять 100 метров. А в данном случае оно составляет всего лишь 55 метров… Если нас не услышат наши местные власти, то мы устроим акцию «55 писем в различные инстанции», - говорит лидер акции.

После того как колона детей и подростков проходит 55 шагов до пивной, дети делятся на камеру своим мнением о количестве пивных точек в Шерегеше. Школьники отмечают, что в поселке пивные точки встречаются практически на каждом шагу, но при этом нет ни одного детского развлекательного центра и спортивного комплекса.

- У нас в поселке закрыли единственный книжный магазин, и я не удивлюсь, если на его месте поставят еще одну пивную, - говорит участница акции.

Школьники прошлись до пивного магазина в Шерегеше.

ИСТОЧНИК KP.RU