2019-05-06T05:57:45+03:00
Общество

Из Кемерова задержали рейс в Шереметьево

В московском аэропорту произошло ЧП
Кирилл ЧАЩИН
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Рейс в Шереметьево задержали на часРейс в Шереметьево задержали на час
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В понедельник утром, 6 мая, самолет из Шереметьево не смог вовремя вылететь в Кемерово из-за трагедии в аэропорту. Сейчас задерживается рейс из Кемерова в Шереметьево.

- Рейс № 1451 в Шереметьево задерживается из-за позднего прибытия самолета из Москвы. Вылет из Кемерова назначен на 7.55 (по расписанию - в 6.50. - Прим. «КП» ), - рассказали в справочной кемеровского аэропорта. В справочной отметили, что причина позднего прибытия рейса из Москвы связана с работой аэропорта Шереметьево.

В понедельник в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Москва - Мурманск. После посадки лайнер загорелся. На борту находились 78 человек. По данным СК, 41 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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