Из Кемерова задержали рейс в Шереметьево
В понедельник утром, 6 мая, самолет из Шереметьево не смог вовремя вылететь в Кемерово из-за трагедии в аэропорту. Сейчас задерживается рейс из Кемерова в Шереметьево.
- Рейс № 1451 в Шереметьево задерживается из-за позднего прибытия самолета из Москвы. Вылет из Кемерова назначен на 7.55 (по расписанию - в 6.50. - Прим. «КП» ), - рассказали в справочной кемеровского аэропорта. В справочной отметили, что причина позднего прибытия рейса из Москвы связана с работой аэропорта Шереметьево.
В понедельник в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Москва - Мурманск. После посадки лайнер загорелся. На борту находились 78 человек. По данным СК, 41 человек погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU